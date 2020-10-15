Мечтаете открыть свои способности и талант, доставшийся вам по Роду?
Мечтаете открыть свои способности и талант, доставшийся вам по Роду?
Не знаете, какой это Дар, и в каком направлении вам развиваться?
Тогда не пропустите это предложение…
Этот вебинар вызвал, огромный интерес и всем присутствующим я сделала расклад «Были ли практики в Роду».
У многих пришло понимание о том, в каком направлении им развиваться и как реализовывать свое Родовое предназначение, и соответственно улучшить свое материальное положение.
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Мечтаете открыть свои способности и талант, доставшийся вам по Роду?
Автор темы Cullinina, Сегодня, 12:13
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