Схема лечения поражений кожи у собак, вызванных дрожжевыми грибами
Ваша собака чешется.
Если вы точно знаете, что у нее дрожжевые грибы. Но не знаете, как лечить. А возможно ветеринарный врач находится за 100 километров от вас.
Я захотела вам помочь и составила схему лечения собак при поражении дрожжевым грибком типа Малассезия и Кандида.
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Схема лечения поражений кожи у собак, вызванных дрожжевыми грибами
Автор темы Cullinina, Сегодня, 12:12
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