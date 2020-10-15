Перейти к содержимому

Фотография

Схема лечения поражений кожи у собак, вызванных дрожжевыми грибами

Автор темы Cullinina, Сегодня, 12:12

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Cullinina

Cullinina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 4 788 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 12:12

Схема лечения поражений кожи у собак, вызванных дрожжевыми грибами

Ваша собака чешется.
Если вы точно знаете, что у нее дрожжевые грибы. Но не знаете, как лечить. А возможно ветеринарный врач находится за 100 километров от вас.

Я захотела вам помочь и составила схему лечения собак при поражении дрожжевым грибком типа Малассезия и Кандида.

Подробнее »
Скачать »
  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума