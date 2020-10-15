Схема лечения поражений кожи у собак, вызванных дрожжевыми грибами

Отправлено Сегодня, 12:12

Ваша собака чешется.Если вы точно знаете, что у нее дрожжевые грибы. Но не знаете, как лечить. А возможно ветеринарный врач находится за 100 километров от вас.Я захотела вам помочь и составила схему лечения собак при поражении дрожжевым грибком типа Малассезия и Кандида.