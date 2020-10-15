Зимовка без потерь

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ISBN 978-5-906009-91-3 Сергей и Наталья промысловсие 2015 г.Сергей Летучий и Наталья Счастливая — литературные псевдонимы Сергея Промысловского и его дочери Натальи. Главная тема книги избранной лирики — любовь.Она у авторов разная. Сергей Летучий пишет о любви в традиции поэтов-символистовСеребряного века. Это романтическое, небесно-возвышенное чувство, в основе которого лежит родство душ и готовность к самопожертвованию. Любовь Натальи Счастливой — экзальтированная, всепоглощающая, не знающая полутонов и компромиссов.В сборник «Кровью чувств» вошли произведения разных лет.