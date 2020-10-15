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Дизайн сайта по продаже пластиковых окон

Автор темы Cullinina, Сегодня, 12:09

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 12:09

Дизайн сайта по продаже пластиковых окон

Подойдет для любого интернет-магазина/корпоративного сайта по продаже пластиковых окон.

По умолчанию прорисованы блоки для трех тарифов: "Базового", "Стандартного" и "Премиум".

Единственная задача в адаптации под вас - замена лого и контактов или удаление того или иного блока.

Шрифты включены в архив.

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