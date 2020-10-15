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Метро 2033

Автор темы Cullinina, Сегодня, 12:08

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 12:08

Метро 2033

Жанр - фантастика. Даже тот, кто относится равнодушно к этому жанру (лично я сама), не сможет оторваться от книги, пока не прочитает. 2033 год. Весь мир лежит в руинах. Человечество почти полностью уничтожено. Москва превратилась в город-призрак, отравленный радиацией и населенный чудовищами. Немногие выжившие люди прячутся в московском метро самом большом противоатомном бомбоубежище на земле. Его станции превратились в города-государства, а в туннелях царит тьма и обитает ужас. Артему, жителю ВДНХ, предстоит пройти через все метро, чтобы спасти от страшной опасности свою станцию, а может быть и все человечество.

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