Магия карт Таро, экспресс-курс

Отправлено Сегодня, 10:43

Таро — больше, чем инструмент прорицания. Овладев картами Таро вы сможете использовать их во множестве магических практик и ритуалов, как инструмент, который позволяет не только предвидеть будущее, но и управлять им, формируя вашу реальность. А некоторые магические техники возможны только с применением карт Таро.