Магия карт Таро, экспресс-курс
Таро — больше, чем инструмент прорицания. Овладев картами Таро вы сможете использовать их во множестве магических практик и ритуалов, как инструмент, который позволяет не только предвидеть будущее, но и управлять им, формируя вашу реальность. А некоторые магические техники возможны только с применением карт Таро.
Подробнее »
Скачать »
Магия карт Таро, экспресс-курс
Автор темы Cullinina, Сегодня, 10:43
В этой теме нет ответов
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей