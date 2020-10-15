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Магия карт Таро, экспресс-курс

Автор темы Cullinina, Сегодня, 10:43

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 10:43

Магия карт Таро, экспресс-курс

Таро — больше, чем инструмент прорицания. Овладев картами Таро вы сможете использовать их во множестве магических практик и ритуалов, как инструмент, который позволяет не только предвидеть будущее, но и управлять им, формируя вашу реальность. А некоторые магические техники возможны только с применением карт Таро.

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