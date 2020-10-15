ЗАКОННОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КРЕДИТНОГО РАБСТВА! Больше ни копейки банкам!
Выгодная и горячая тема! Миллионы людей в долгах!
Мы не занимаемся банкротством физ. лиц, -- это все придумано самой же системой, для еще большего уничтожения!
Мы не антиколлекторские агенства, которые занимаются еще большим отъемом денег у населения!
Мы не закрываем долги чужими деньгами, это все те же пирамиды!
Мы вообще не работаем в правовом поле Российской Федерации, так как и ее как государства по документам не существует!
Мы 100% законно и реально гарантируем, что человек больше ни копейки не заплатит банкам!
Эту информацию не знает ни один юрист РФ!
А те из них, кто узнал, побежал брать кредиты и кидать законно банки!
Вообщем тем, кто в этом сомневается, пишите лично отвечу
А кто готов помогать людям, стране и себе,
присоединяйтесь к партнерской программе! 50% вам!
Как происходит продажи услуги правоведа?
Ваш клиент сначала попадает на бесплатную консультацию, где правовед подбирает пакет документов, после чего он отсылает вашего клиента обратно на сайт, с которого он пришел, для оплаты пакета. Все честно, вы 100% получите свои комиссионные!
ВНИМАНИЕ для не добросовестных партнеров!
Мы продаем не только документы, но и поддержку до результата! То есть правовед при необходимости приезжает на суд, постоянное общение в скайпе, закрытый скайп-чат, где общаются все, кто купили пакеты и закрыли кредиты.
Клиент лишь только должен обеспечить видеосъемку суда, так как все суды выигрышные и выкладываются на ютубе!
То есть, если вы сами купите и будите продавать документы, то ваш клиент не попадает правоведам, и всю ответственность за это несете вы!
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ЗАКОННОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КРЕДИТНОГО РАБСТВА! Больше ни копейки банкам!
Автор темы Cullinina, Сегодня, 10:41
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