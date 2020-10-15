Продвинутый курс Джйотиш (ведической астрологии), 10 уроков.

Отправлено Сегодня, 10:40

Книга «Любовь, стакан и морковь» - содержит в себе ключи духовного роста, мудрости и гармонии.Позитивное настроение, свет и радость отражается в душе читателя, во время прочтения этой книги.Это книга для небезразличных к своей духовной составляющей людей. Она написана для тех, кто ищет свою уникальную идентификацию. Книга призывает найти себя, услышать своё сердце, направить фокус мыслей к единому источнику жизни. Она наполнена вдохновляющими истинами, которые найдут отклик в сердцах светлых людей. Чем больше осознанных людей будет жить на земле, тем радостней будет сама жизнь!