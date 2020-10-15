Я Есмь Сердце
Я есмь Священное Сердце - Активируйте Ваше Риши Сердце!
Самое Важное в жизни - это состояние Вашего сердца, как физического так и не-физического.
Наши Древние Предки Анухази знали это и совершали специальную тональную индукцию для активации Высшего Сердца: чтобы таким образом на физическом плане мы получали частоты сверху!
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Я Есмь Сердце
Автор темы Cullinina, Сегодня, 10:39
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