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Я Есмь Сердце

Автор темы Cullinina, Сегодня, 10:39

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 10:39

Я Есмь Сердце

Я есмь Священное Сердце - Активируйте Ваше Риши Сердце!
Самое Важное в жизни - это состояние Вашего сердца, как физического так и не-физического.
Наши Древние Предки Анухази знали это и совершали специальную тональную индукцию для активации Высшего Сердца: чтобы таким образом на физическом плане мы получали частоты сверху!

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