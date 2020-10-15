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Как снизить аппетит с помощью движения глаз

Автор темы Cullinina, Сегодня, 10:34

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 10:34

Как снизить аппетит с помощью движения глаз

Будут представлены 2 урока, первый – это инструкция, где я обучаю, как использовать видео технику». 2-ой урок –сама видео техника –«Движение глаз»
Что Вам это даст?
Вы никак не можете отказаться от лишней ложки еды?
У вас бывают частые компульсивные срывы?
Вот есть очень хорошее решение! Современное! Уникальное! И очень простое в применении!
Ваше бессознательное получает установку.
Двигая глазами, соблюдая инструкцию, Вы получаете поразительный результат!
У Вас будет снижен аппетит
По типу» я есть не хочу»

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