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Комплект стихотворений «XXI век»

Автор темы Cullinina, Сегодня, 10:33

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 10:33

Комплект стихотворений «XXI век»

Кто сказал, что наши современники перестали писать хорошие стихотворения? Это не так. Электронная версия книги «XXI век» - моего самого первого сборника авторских произведений, вышедшего в конце 2007-го года, я думаю, убедит Вас в том, что хорошая поэзия не умерла - она живёт и здравствует. Помимо самого сборника все покупатели электронного варианта книги «XXI век» получат дополнение. Какое? Сюрприз! Подробности на странице товара!

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