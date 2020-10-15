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«Полярности тела»

Автор темы Cullinina, Сегодня, 09:12

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 09:12

«Полярности тела»

Тело человека – это целостная электромагнитная система, обладающая энергетическими центрами и каналами, проводящими потоки энергии от одного центра к другому. И, как в любой электромагнитной системе, для нормальной работы и беспрерывного потока энергии эти центры должны быть правильно поляризованы, т.е. иметь положительный или отрицательный заряд. Ученые и исследователи обнаружили, что изначальная причина многих дисбалансов и серьезных физических и психических заболеваний кроется именно в нарушении полярности энергетических центров нашего тела. В семинаре Елены Брежневой вы найдете информацию о том, что становится причиной перевернутой полярности, как защитить себя от подобных нарушений, и что можно сделать, чтобы восстановить нормальный поток энергии в нашем теле и таким образом исцелиться.К

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