Наталья Грей. МК Деньги в твоей Судьбе
Мы эксклюзивно закрываем боль всех, кто покупает квартиру на вторичном рынке - мы предоставляем информацию есть ли у будущей квартиры проблемные и конфликтные соседи, то есть будет ли спокойная жизнь после заселения или начнется нервный надрыв.
Покупатели, которые готовы потратить миллионы или десятки миллионов на покупку квартиры, легко согласятся на трату в несколько тысяч рублей, чтобы гарантировать себе спокойствие и безопасность в новом жилье.
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Наталья Грей. МК Деньги в твоей Судьбе
Автор темы Cullinina, Сегодня, 09:09
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