Детский видеоальбом

Отправлено Сегодня, 09:08

Профессиональный видеоролик с фотографиями ребенка. Очень много мамочек, желающих порадовать себя и своего малыша уникальным видеоальбомом с ребенком в главной роли. Сделав заказ, покупатель отправляет по подробнейше составленной инструкции фотографии нам, после чего в течении 48 часов получает готовый видеоальбом. По результатам тестов конверсия показала очень хорошие результаты.