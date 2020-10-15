Книга "Эпизоды войны". И.Я. Шелагина (Селль-Бекман)
Книга включает два рассказа Ирины Яновны Шелагиной (Селль-Бекман) - "Август 1941 г. Рогавка" и "22 июня 1942 г" в которых автор красочно описывает незабываемые события своей юности военного времени, вызывающие оторопь у неискушённого читателя.
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Книга "Эпизоды войны". И.Я. Шелагина (Селль-Бекман)
Автор темы Cullinina, Сегодня, 09:07
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