Книга "Эпизоды войны". И.Я. Шелагина (Селль-Бекман)

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Книга включает два рассказа Ирины Яновны Шелагиной (Селль-Бекман) - "Август 1941 г. Рогавка" и "22 июня 1942 г" в которых автор красочно описывает незабываемые события своей юности военного времени, вызывающие оторопь у неискушённого читателя.