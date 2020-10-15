Перейти к содержимому

Фотография

Книга "Эпизоды войны". И.Я. Шелагина (Селль-Бекман)

Автор темы Cullinina, Сегодня, 09:07

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Cullinina

Cullinina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 4 429 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 09:07

Книга "Эпизоды войны". И.Я. Шелагина (Селль-Бекман)

Книга включает два рассказа Ирины Яновны Шелагиной (Селль-Бекман) - "Август 1941 г. Рогавка" и "22 июня 1942 г" в которых автор красочно описывает незабываемые события своей юности военного времени, вызывающие оторопь у неискушённого читателя.

Подробнее »
Скачать »
  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума