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База поставщиков и производителей 2018

Автор темы Cullinina, Сегодня, 09:06

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 09:06

База поставщиков и производителей 2018

Чешки гимнастические iwa 502


Замша
мягкая вшитая стелька
подошва из антискользящей резины
перфорация подошвы
упруго-амортизационные свойства.

Если вы ищете самые долговечные чешки - это они!

Материал: Натуральная, телячья замша
Производитель: Германия Особенности:
Легкие, самые долговечные, комфортны для занятий с любыми нагрузками.
Силиконовая подушечка в пятке защищает от жестких приземлений.
Подошва: Разделенная (пятка – носок) отлично гнется стопа, анти-скользящая с протектором.
Цветовая гамма: Белые (бежевые) с красной полосой.
Размерный ряд: 35 - 46

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