tatiana-mlm@mail.ru
Авторский курс, самоучитель по игре на гитаре, самоучитель игры на гитаре. С помощью курса Вы научитесь играть на гитаре с нуля, играть перебором, боем, в совершенстве ставить аккорды и многое другое. Курс рассчитан на новичков, с поддержкой видео и множеством картинок. Вы узнаете, с чего нужно начинать обучение, как именно делать то или иное движение. К каждому уроку прикреплен мой комментарий. Учитесь!
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tatiana-mlm@mail.ru
Автор темы Cullinina, Сегодня, 03:27
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