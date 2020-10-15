tatiana-mlm@mail.ru

Отправлено Сегодня, 03:27

Авторский курс, самоучитель по игре на гитаре, самоучитель игры на гитаре. С помощью курса Вы научитесь играть на гитаре с нуля, играть перебором, боем, в совершенстве ставить аккорды и многое другое. Курс рассчитан на новичков, с поддержкой видео и множеством картинок. Вы узнаете, с чего нужно начинать обучение, как именно делать то или иное движение. К каждому уроку прикреплен мой комментарий. Учитесь!