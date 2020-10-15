Прогностика. Быть на шаг впереди. Базовый комплект.
Курс от администраторов форума ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ и САМОРАЗВИТИЯ. Текстовый и видеоформат (включены бонусные книги). Покупателям предоставляется возможность доступа к скрытому разделу форума.
В курсе представлен сборник упражнений для тренировки навыка предвидения.
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Прогностика. Быть на шаг впереди. Базовый комплект.
Автор темы Cullinina, Сегодня, 03:27
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