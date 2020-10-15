Чтение "Бхагавад Гиты", глава 4

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Запись вебинара "Практика толкования расклада", посвященного тонкостям работы с раскладом, в теории и на практике. Общая продолжительность — 2 часа 40 минут + текстовый конспект всех толкований выполненных раскладов. Все расклады взяты из реальной прорицательной практики! И это не просто описание расклада — это реальный, жизненный пример ответа на вопрос, где толкование каждого расклада будет разобрано в мельчайших деталях.Что изучим?Теория расклада.Как толковать карты в группах, как учитывать сочетания карт, мастей, обсудим, стоит ли переворачивать карты. Как правильно сформулировать вопрос, что делать с неконкретным вопросом («а что меня ждет?», «а у меня есть судьба?» и т.д.);Практика:* Расклад «Развилка» — расклад для выбора из двух возможный вариантов, с возможностью использовать дополнительную карты для уточнения толкования. Рассмотрим варианты развития ситуации в семье, переживающей кризис.* Расклад «Анализ отношений» — коснемся самой популярной темы, изучим отношения в паре и перспективы их союза.* Расклад «Краткий годовой прогноз» — анализируем тенденции наступающего года и одновременно изучаем метод использования сразу двух карт на одной позиции расклада.* Расклад «Пентаграмма» — аналитический расклад, с помощью которого можно в деталях изучить абсолютно любую ситуацию. Пример более сложной стратегии работы с раскладом. Ответим на абстрактный вопрос: «что меня ждет?».* Расклад «4 класса» — еще один аналитический расклад, соединяющий анализ и совет. Снова используем дополнительную карту. Разберемся, откуда проблемы в бизнесе и как это исправить.* Расклад «Анализ личности» — разберемся во внутреннем мире человека.Строим собственный расклад. Что делать, если нет подходящего расклада? Придумать свой собственный. Муж ищет причину разлада в семье, ищут совета и хочет знать, верна ли ему жена. Создадим и истолкуем расклад, который ответит на все эти вопросы.