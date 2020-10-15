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Книга "Фабрика идей"

Автор темы Cullinina, Сегодня, 03:24

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 03:24

Книга "Фабрика идей"

Книга аппликаций и поделок для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Цель издания - организовать для ребенка собственную домашнюю арт-студию используя природные материалы и наборы для детского творчества. 2020 г, 84 стр., 0+. С отзывами о книге можно ознакомиться на сайте https://uliavasileva.site/

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