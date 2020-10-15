Идеальный сценарий

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Электронная книга с правом личной марки содержит 200 вдохновляющих советов по саморазвитию, позволяющих совершить в жизни всё, что угодноИнформация о комплекте:+ Объем комплекта в архивированном виде (zip): 37 Мб;+ Количество страниц в книге: 53;+ Исходный файл книги в формате OpenOffice, доступный для внесения любых изменений и последующего экспорта в PDF.+ Продающий мини-сайт.+ Рекламные баннеры (+исходники).+ Макет книги (+исходники).+ 3D-изображение книги (+исходники).+ Промо-письмо.Права личной марки — разновидность реселлерской лицензии. Вы имеете право вносить ограниченные или неограниченные изменения в продукт, такие как изменение имени, логотипа, рекламы, адреса сайта и идентификатора партнёра на собственные, изменять контент продукта по своему усмотрению без какого-либо согласования с автором, утверждения и т.д. Продукт предоставляется в Ваше полное распоряжение.