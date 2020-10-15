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Стихотворный цикл «Вера, Надежда, Любовь и мать их София»

Автор темы Cullinina, Сегодня, 03:21

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 03:21

Стихотворный цикл «Вера, Надежда, Любовь и мать их София»

Стихотворный цикл «Вера, Надежда, Любовь и мать их София».
Несмотря на то что на написание первого из этих произведений и всего цикла в целом меня подвиг крайне неприятный случай — смерть близкого человека, все четыре стихотворения получились жизнеутверждающими, добрыми.

Некоторые мои друзья и близкие, неплохо знакомые с остальным моим творчеством, утверждают, что эти четыре произведения — самое лучшее из всего, что я когда-либо написал. Особенно пронзительным, что ли, вышло третье стихотворение — «Любовь». Не покривлю душой, если скажу, что практически всегда на глазах слушателей этого произведения появляются слёзы! Далеко не каждый стих ТАК трогает души людей.

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