Измените судьбу с помощью фотографии. Полный курс

Отправлено Сегодня, 03:02

Способность распознавать события по фотографиям кажется чем-то нереальным для большинства людей. Пришло время развеять это заблуждение. Обучение по методике “Архетипы, знаки, символы в фотографии как метод предсказания событий” было создано с целью примирить официальную науку с эзотерикой, т.к. негативно воспринимая многое, что связано с последней и ее яркими представителями - экстрасенсами, официальная наука тем не менее всегда задавалась вопросом “Как они это делают?...”Для специалистов психиатрии и психологии в данном обучении детально показан этот механизм работы мозга по считыванию ситуаций через различные образы в изображениях. Для экстрасенсов эта методика представляет собой непосредственно учебное пособие по развитию своих способностей к предсказанию, конкретно в данном методе с нуля. Но книга также, если не в большей степени, написана для большой аудитории, а именно, для клиентов обоих сфер.Весь материал дается в наглядной и максимально доступной для понимания форме, без ограничений по полу, возрасту, культурным традициям и образованию.В качестве практических задач автор методики предлагает не только чтение событий по фотографиям, но и изменение жизненных событий в нужную сторону при помощи скрытого смысла символов и архетипов. Разъясняя при этом некоторую ущербность более распространенных методов карт и коллажей желаний.Ничего подобного в обучающем ключе сегодня нет ни на одном языке мира. Об этом говорят представители обоих сфер, и эзотерики, и психологи.