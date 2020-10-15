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Астрологическая консультация онлайн

Автор темы Cullinina, Сегодня, 03:01

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#1 Cullinina

Cullinina

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Обычный

Отправлено Сегодня, 03:01

Астрологическая консультация онлайн

Астрологическая консультация онлайн.
Консультацию проводит уважаемый астролог Рада Багирова. Онлайн консультация проходит с помощью скайпа.
Консультация по любым вопросам:
- вопросы развития личности
- вопросы взаимоотношений
- прогнозы на будущее
- вопросы выбора профессии
- вопросы развития бизнеса
и многое другое.

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