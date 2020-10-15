Пылеулавливающий агрегат ЗИЛ-900М

Отправлено Сегодня, 03:00

Предлагаем типовой проект ветроэнергетической установки (ВЭУ) вертикального типа.ВЭУ вертикального типа более эффективны (по сравнению с “классическими” ВЭУ с горизонтальной осью вращения лопастей) по нескольким причинам:1) большая выработка электроэнергии (эффективность);2) отсутствие низко частотных вибраций, которые являются вредными для всех живых организмов (и, прежде всего, для людей);3) простота монтажа (например, возможен монтаж на крыше дома).Мы предлагаем высокоэффективные вертикальные ветроустановки на базе тихоходных (до 150 оборотов в минуту) электрогенераторов, которые обеспечивают номинальную (заявленную) мощность ВЭУ при среднегодовых скоростях ветра всего на уровне 3..6 м/с.В предлагаемом типовом проекте подробно рассмотрены все ключевые моменты для самостоятельного расчёта мощности ВЭУ и приведён принципиальный состав (по оборудованию и управляющей электроники) ветроэнергетической установки: