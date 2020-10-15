Мастер-класс «Основы вязания спицами. Курс для начинающих. Уровень 0+»

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Курс изучения письменности и произношения санскритаЧему вы научитесь в этом курсе:-правильно произносить мантры;-читать наиболее распространённую санскритскую письменность деванагари;-правильно читать тексты на санскрите, набранные латинскими символами.Это позволит вам:-воспринимать на слух и читать любое санскритское произведение: Веды, БхагавадГиту, ЙогаСутры, Тантры и т.д.;-читать, надписи на индийских изделиях, вывески в Индии, татуировки и т.п.;-распознавать тексты мантр на слух;-научиться печатать на санскрите на своём компьютере.