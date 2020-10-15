Две книги - "Послушная собака дома" и "21 день к послушной собаке"

Отправлено Сегодня, 02:57

Первым 50 людям будет скидка на нашу первую книгу "21 день к послушной собаке" - 50%Это первая протестированная книга тренингЗанимаясь по данной книге, вы делаете невозможное - за 21 день меняете взаимопонимание собакoй и решаете проблемы непослушания - пес начинает слушаться с радостью и работать даже при других собаках!Вот в чем уникальность этой книги!В этой книге - каждая глава - это один день работы с собакой +обязательные домашние задания + фото с важными моментами обученияВсе можно изменить, всего лишь за 21 день, работая по этой книге, сделать свою собаку послушной и при этом, она с радостью будет работать с вами!