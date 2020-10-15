Акция до 8 января 2016 года. Мастер - класс 12 - 13. 02.2016 год

Отправлено Сегодня, 02:54

Курс от администраторов форума ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ и САМОРАЗВИТИЯ. Текстовый и видеоформат (включены бонусные книги и видео с тренинга "Уличный ГИПНОЗ"). Покупателям предоставляется возможность доступа к скрытому разделу форума. Два урока из серии упражнений, посвященных применению ГИПНО-ТЕХНОЛОГИЙ в личностном саморазвитии.