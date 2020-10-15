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Электромонтажные работы

Автор темы Cullinina, Сегодня, 02:52

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#1 Cullinina

Cullinina

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Обычный

Отправлено Сегодня, 02:52

Электромонтажные работы

Вы получите книгу с объяснением процесса вышивания фактурными ниточками на вязаном полотне. Такая вышивка украсит любое изделие и придаст ему неповторимость. Книга содержит фотографии высокого качества с подробным пошаговым описанием возможных приемов вышивки определенными нитками на рыхлой вязаной поверхности. В книге автор делится с вами секретами и наработками, результатами своего многолетнего опыта.

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