Электромонтажные работы

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Вы получите книгу с объяснением процесса вышивания фактурными ниточками на вязаном полотне. Такая вышивка украсит любое изделие и придаст ему неповторимость. Книга содержит фотографии высокого качества с подробным пошаговым описанием возможных приемов вышивки определенными нитками на рыхлой вязаной поверхности. В книге автор делится с вами секретами и наработками, результатами своего многолетнего опыта.