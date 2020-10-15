Электромонтажные работы
Вы получите книгу с объяснением процесса вышивания фактурными ниточками на вязаном полотне. Такая вышивка украсит любое изделие и придаст ему неповторимость. Книга содержит фотографии высокого качества с подробным пошаговым описанием возможных приемов вышивки определенными нитками на рыхлой вязаной поверхности. В книге автор делится с вами секретами и наработками, результатами своего многолетнего опыта.
Подробнее »
Скачать »
Электромонтажные работы
Автор темы Cullinina, Сегодня, 02:52
В этой теме нет ответов
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей