Leibrock VBF-21

Отправлено Сегодня, 02:51

реПривет, меня зову Ирина.Я юрист, но не это суть. Я могла бы быть кем угодно, поскольку для той проблемы, которая здесь описана не существует полов, возрастов, специальностей и т.д. Более 3 лет я боролась с банком в решении проблемы с ипотечным кредитом.Я решила свою проблему с ипотечным кредитом.На себе опробовала практику достойного выхода из тяжелейшей ситуации. И теперь я готова поделиться всем этим с вами.Я пережила все, что испытываете сейчас вы и очень хорошо понимаю вас, и ситуацию, заложником которой вы стали.Если вашему банку вдруг потребовалось срочное погашение вашего кредита, если над вами висит угроза выселения - через все это я прошла и постараюсь подробно и доступно рассказать как и вам достойно выйти из этой ситуации!