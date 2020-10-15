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Leibrock VBF-21

Автор темы Cullinina, Сегодня, 02:51

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 02:51

Leibrock VBF-21

ре
Привет, меня зову Ирина.
Я юрист, но не это суть. Я могла бы быть кем угодно, поскольку для той проблемы, которая здесь описана не существует полов, возрастов, специальностей и т.д. Более 3 лет я боролась с банком в решении проблемы с ипотечным кредитом.
Я решила свою проблему с ипотечным кредитом.
На себе опробовала практику достойного выхода из тяжелейшей ситуации. И теперь я готова поделиться всем этим с вами.
Я пережила все, что испытываете сейчас вы и очень хорошо понимаю вас, и ситуацию, заложником которой вы стали.
Если вашему банку вдруг потребовалось срочное погашение вашего кредита, если над вами висит угроза выселения - через все это я прошла и постараюсь подробно и доступно рассказать как и вам достойно выйти из этой ситуации!

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