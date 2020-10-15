Отправлено Сегодня, 01:30

Рассрочка исполнения решения суда - это действенный способ погашать свои долги без особых проблем и финансовых трат. Получив рассроку, должник избавляет себя от такой неприятной во всех отношениях процедуры принудительного исполнения решения суда как исполнительное производство. Оформив рассрочку, должник убережет себя и свое имущество от всех мер и санкций, которые может применить судебный пристав.С помощью книги "Как получить рассрочку в суде", должник сможет получить рассрочку или отсрочку исполнения решения суда самостоятельно, при этом, сэкономив на услугах юриста или адвоката как минимум 8 000 рублей. В книге даны подробные инструкции, пошаговые рекомендации и все необходимые образцы документов для того, чтобы любой желающий смог самостоятельно решить свои финансовые проблемы. Не обладая всей этой информацией, должники в 90 % случаев получают в суде не рассрочку - а отказ. Такой порядок вещей подвержден многочисленной судебной практикой. Книга "Как получить рассрочку в суде" сделает из каждого, кто ею воспользуется, настоящего специалиста в этом вопросе. Шансы получить рассрочку (или отсрочку) с этой книгой возрастают в разы!