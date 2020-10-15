Перейти к содержимому

Фотография

Помощник в ремонте авто и экономии денег

Автор темы Cullinina, Сегодня, 01:27

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Cullinina

Cullinina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 4 148 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 01:27

Помощник в ремонте авто и экономии денег

Добрый день, Уважаемый Партнёр!

Предлагаю к продаже практический видеокурс "Код Цвета".
«Код Цвета» состоит из 5 качественных видео длительностью 49 минут. Содержит в себе знания в областях: физики, эзотерики, психологии, медицины, цветостроении, цветотерапии, биоэнергетики, а также практики духовного и личностного роста.

Партнёрская программа!

◙ Стоимость продукта составляет 990 рублей.
◙ Я готова отчислять Вам - 50% (495 рублей) с каждой успешно совершённой продажи!
◙ Я готова отчислять Вам - 70% (693 рублей) с каждой 5 и более успешно совершённой продажи!

► ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСА:
1) Раскрывает одну из тайн мироздания;
2) Основан на многолетнем опыте духовных практик и изучении различных наук и религий;
3) В уроках коротко и очень понятно разложены основы, практики и методы правильного и эффективного использование каждого Цвета;
4) В курсе предложен эффективный инструмент для гармонии и счастья в жизни каждого человека;
5) Автор – имеет огромный опыт жизни в Индии и Юго-Восточной Азии (о.Бали, о. Ява, о. Суматра, Малайзия, Сингапур) – многолетний опыт духовных и жизненных практик.
ЭТО АБСОЛЮТНО НОВЫЙ КУРС И СПОСОБЫ ПРОДАЖ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБЫЕ:
1)Таргетинговая реклама VKontakte;
2) Рекламная компания Yandex Direct;
3) Е-mail рассылки;
4) ВИДЕО обзоры;
5) Написание статей;
И т.д. Это отличный инструмент для монетизации Вашего трафика.

►Целевая аудитория:
▪ Пол (во всех случаях) ▬ любой.
▪ Возраст (основной) ▬ 23-50 лет.
▪ Социальные категории ▬ психологи, эзотерики, йоги, дизайнеры (как и мода, так и интерьер), бизнесмены, домохозяйки, люди с плохим физическим и душевным состоянием, люди в депрессиях или в упадке человеческих сил, люди у которых нет жизненной энергии и как следствие низкие заработки или отсутствие какой-либо личной жизни, счастья и любви.

♦♦♦► Продающий сайт ►http://www.potenchial.ru/
♦♦♦► Партнёрская программа на Glopart ► https://glopart.ru/public/198118

Друзья, буду рада сотрудничеству с Вами. Удачных продаж!

Подробнее »
Скачать »
  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума