Помощник в ремонте авто и экономии денег
Добрый день, Уважаемый Партнёр!
Предлагаю к продаже практический видеокурс "Код Цвета".
«Код Цвета» состоит из 5 качественных видео длительностью 49 минут. Содержит в себе знания в областях: физики, эзотерики, психологии, медицины, цветостроении, цветотерапии, биоэнергетики, а также практики духовного и личностного роста.
Партнёрская программа!
◙ Стоимость продукта составляет 990 рублей.
◙ Я готова отчислять Вам - 50% (495 рублей) с каждой успешно совершённой продажи!
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► ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСА:
1) Раскрывает одну из тайн мироздания;
2) Основан на многолетнем опыте духовных практик и изучении различных наук и религий;
3) В уроках коротко и очень понятно разложены основы, практики и методы правильного и эффективного использование каждого Цвета;
4) В курсе предложен эффективный инструмент для гармонии и счастья в жизни каждого человека;
5) Автор – имеет огромный опыт жизни в Индии и Юго-Восточной Азии (о.Бали, о. Ява, о. Суматра, Малайзия, Сингапур) – многолетний опыт духовных и жизненных практик.
ЭТО АБСОЛЮТНО НОВЫЙ КУРС И СПОСОБЫ ПРОДАЖ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБЫЕ:
1)Таргетинговая реклама VKontakte;
2) Рекламная компания Yandex Direct;
3) Е-mail рассылки;
4) ВИДЕО обзоры;
5) Написание статей;
И т.д. Это отличный инструмент для монетизации Вашего трафика.
►Целевая аудитория:
▪ Пол (во всех случаях) ▬ любой.
▪ Возраст (основной) ▬ 23-50 лет.
▪ Социальные категории ▬ психологи, эзотерики, йоги, дизайнеры (как и мода, так и интерьер), бизнесмены, домохозяйки, люди с плохим физическим и душевным состоянием, люди в депрессиях или в упадке человеческих сил, люди у которых нет жизненной энергии и как следствие низкие заработки или отсутствие какой-либо личной жизни, счастья и любви.
♦♦♦► Продающий сайт ►http://www.potenchial.ru/
♦♦♦► Партнёрская программа на Glopart ► https://glopart.ru/public/198118
Друзья, буду рада сотрудничеству с Вами. Удачных продаж!
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Помощник в ремонте авто и экономии денег
Автор темы Cullinina, Сегодня, 01:27
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