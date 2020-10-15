Рекрутинговый сайт-конструктор для дистрибьюторов МЛМ компаний
Актуальные с точки зрения юриспруденции инструкции: как в досудебном и судебном порядке вернуть денежные средства, переведенные на карту если вы знаете конкретного получателя платежа (фио, адрес проживания или регистрации); Какие меры предпринять для того, чтобы установить конкретного получателя платежа.
1) Пошаговая инструкция;
2) Готовая досудебная претензия (соблюдение обязательно);
3) Готовое исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения;
4) Практическое решение суда 2019 года с номером дела, по которому вы можете проверить его наличие в системе ГАС Правосудие;
5) Вам останется только заполнить документы по своим параметрам и действовать согласно инструкции.
Зная конкретного получателя перевода с платежной карты, если он добровольно не планирует возвращать платеж, следует подавать гражданский иск в суд по месту проживания. В исковом заявлении указываются обстоятельства происшедшего, в том числе: взаимодействия с банком с приложением копии платежных документов. Предметом иска должно быть необоснованное обогащение получателя платежа, которое он согласно ст.1102 ГК РФ должен вернуть отправителю, если не предоставил каких-либо сопоставимых по стоимости ответных услуг или не вернул займ, в слусаях когда не составлен договор займа либо расписка. ГК РФ Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Больше полезной информации на моем канале YouTube https://www.youtube....w_as=subscriber
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Рекрутинговый сайт-конструктор для дистрибьюторов МЛМ компаний
Автор темы Cullinina, Сегодня, 01:25
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