Магия Планет

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Этот учебный курс посвящен одной из самых древних и традиционных форма ритуальной магии в Западной традиции — планетарной маги. Семь Планет — это не небесные тела, это магические архетипы, восходящие в античным божествам, прошедшие через тысячи лет и ставшие частью астрологии и магии. Курс планетарной магии научит вас призывать, изгонять и различными способами использовать силу семи магических Планет, которую вы можете направить на достижение абсолютно любой цели. Курс разработан как самодостаточный — вам не понадобится отдельно изучать каббалу, например, или нечто подобное, техник планетарной магии как таковой достаточно для совершенно полноценной магической практики в любой области.