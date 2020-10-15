Приспособление для спиральной гибки стального прутка.
Это адаптированная версия советника Илан 1.6 Динамик, настроенная на любого форекс брокера у которого есть следующие возможности:
- открытие счета с плечом 1:500 и более;
- размер выставляемого лота на совершение сделки = 1 - 50;
- количество одновременно открываемых ордеров не менее трёх;
- котирование валюты после точки равно 5 знакам (например: eurusd 1.32182);
- желательное наличие VPS-сервера, чтобы советник торговал, не взирая на Ваши форс-мажорные обстоятельства: электричество вырубили, сломался комп, наводнение, землятресение, падение метеорита, взрыв склада боеприпасов или ядерной бомбы...
- в торговом терминале в графе "средства" должна отображаться сумма 10000 денег не зависимо в центах, долларах или в рублях, например при 100$ счете должно быть 10000 cents, следовательно, лучше открыть центовый счет, либо, 10000$ - тогда, лучше на стандартных типах счетов его устанавливать.
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Приспособление для спиральной гибки стального прутка.
Автор темы Cullinina, Сегодня, 01:24
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