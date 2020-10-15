Комплект чертежей трех приспособлений для холодной ковки

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Приспособления для производства кованных изделий:Комплект чертежей на приспособление для спиральной гибки стального прутка.Комплект чертежей на приспособление для дуговой гибки стального прутка.Комплект чертежей на приспособление на формирование "гусиной лапки" на горячем стальном прутке.