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Магия Joomla! Конструктор страниц Landing Page - ПРОФИ

Автор темы Cullinina, Вчера, 23:57

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Вчера, 23:57

Магия Joomla! Конструктор страниц Landing Page - ПРОФИ

Это короткий видеокурс, для тех, кто уже знает карты, умеет их читать, имеет опыт более простой работы, но хочет освоить самую мощную и сложную методику работы с картами Ленорман — Большой расклад. Материал состоит из 6 уроков, общей продолжительностью 4,5 часа.

Бонус к курсу — эскизы авторской колоды Ленорман, пригодные для типографской печати.

Урок 1: теория и основные методы чтения Большого Расклада Ленорман — окружение карты, дома, кресты, зеркала, углы расклада и прочее. Пока читаем расклад 8*4 + 4.

Урок 2: большой пример чтения БРЛ для одного человека, по разным сторона жизни, с использование описанных в 1 уроке методов.

Урок 3: второй пример чтения БРЛ, более короткий — изучаем суть отношений нескольких человек, ищем ответ на конкретный вопрос.

Третий пример чтения БРЛ — используем расклад 9*4.

Урок 4: корректировка Большого Расклада как способ повлиять на ситуацию (краткая инструкция).

Урок 5: дополнительные методы, которые вы можете использовать при чтении большого расклада.

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