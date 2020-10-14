Магия Joomla! Конструктор страниц Landing Page - ПРОФИ

Отправлено Вчера, 23:57

Это короткий видеокурс, для тех, кто уже знает карты, умеет их читать, имеет опыт более простой работы, но хочет освоить самую мощную и сложную методику работы с картами Ленорман — Большой расклад. Материал состоит из 6 уроков, общей продолжительностью 4,5 часа.Бонус к курсу — эскизы авторской колоды Ленорман, пригодные для типографской печати.Урок 1: теория и основные методы чтения Большого Расклада Ленорман — окружение карты, дома, кресты, зеркала, углы расклада и прочее. Пока читаем расклад 8*4 + 4.Урок 2: большой пример чтения БРЛ для одного человека, по разным сторона жизни, с использование описанных в 1 уроке методов.Урок 3: второй пример чтения БРЛ, более короткий — изучаем суть отношений нескольких человек, ищем ответ на конкретный вопрос.Третий пример чтения БРЛ — используем расклад 9*4.Урок 4: корректировка Большого Расклада как способ повлиять на ситуацию (краткая инструкция).Урок 5: дополнительные методы, которые вы можете использовать при чтении большого расклада.