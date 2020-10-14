Магия Joomla! Конструктор страниц Landing Page - ПРОФИ
Это короткий видеокурс, для тех, кто уже знает карты, умеет их читать, имеет опыт более простой работы, но хочет освоить самую мощную и сложную методику работы с картами Ленорман — Большой расклад. Материал состоит из 6 уроков, общей продолжительностью 4,5 часа.
Бонус к курсу — эскизы авторской колоды Ленорман, пригодные для типографской печати.
Урок 1: теория и основные методы чтения Большого Расклада Ленорман — окружение карты, дома, кресты, зеркала, углы расклада и прочее. Пока читаем расклад 8*4 + 4.
Урок 2: большой пример чтения БРЛ для одного человека, по разным сторона жизни, с использование описанных в 1 уроке методов.
Урок 3: второй пример чтения БРЛ, более короткий — изучаем суть отношений нескольких человек, ищем ответ на конкретный вопрос.
Третий пример чтения БРЛ — используем расклад 9*4.
Урок 4: корректировка Большого Расклада как способ повлиять на ситуацию (краткая инструкция).
Урок 5: дополнительные методы, которые вы можете использовать при чтении большого расклада.
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Магия Joomla! Конструктор страниц Landing Page - ПРОФИ
Автор темы Cullinina, Вчера, 23:57
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