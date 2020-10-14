Электронная книга "Повышение надежности долговых расписок".
Электронная книга «Повышение надежности долговых расписок» является практическим пошаговым пособием по составлению грамотных и надежных долговых расписок.
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Эта книга открывает серию инфопродуктов «Все о долговых расписках».
В эту серию входят книги, аудиокурсы, вебинары «в коробке» по теме долговых расписок.
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Электронная книга "Повышение надежности долговых расписок".
Автор темы Cullinina, Вчера, 23:57
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