Углубленный курс Джйотиш (ведической астрологии), 10 уроков.
Продвинутый курс рассчитан на тех, кто уже имеет базовые знания в области Индийской астрологии, Джйотиш. Курс качественный, кроме теории содержит много практических примеров. Лекции информативные и дают надежное понимание для самостоятельного изучения гороскопа.
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Углубленный курс Джйотиш (ведической астрологии), 10 уроков.
Автор темы Cullinina, Вчера, 23:54
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