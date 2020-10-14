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Углубленный курс Джйотиш (ведической астрологии), 10 уроков.

Автор темы Cullinina, Вчера, 23:54

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Cullinina

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Отправлено Вчера, 23:54

Углубленный курс Джйотиш (ведической астрологии), 10 уроков.

Продвинутый курс рассчитан на тех, кто уже имеет базовые знания в области Индийской астрологии, Джйотиш. Курс качественный, кроме теории содержит много практических примеров. Лекции информативные и дают надежное понимание для самостоятельного изучения гороскопа.

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