"Доктор Зло спешит на помощь"

Отправлено Вчера, 23:53

Разработанная методика интенсивного английского Speed English основывается на использовании бинауральных бета ритмов при изучении новых слов и языковых конструкций .40% Партнерам. Отчисления партнёрам второго уровня 10%.Рекламные материалы:- банеры, образцы писем.- видео презентациями товаров и методики на youtube.- страница с отзывами клиентов.- тестовые материалы для бесплатного ознакомления.- авторская рассылка.- всесторонняя оперативная поддержка партнеров.- проведение семинаров для партнеров.- дополнительные бонусы для активных партнеров.На данным момент мы успешно протестировали продукт, собрали отзывы первых клиентов, сняли обучающие ролики и сделали сайт.Исходя из роста интереса у населения к эмиграции, мы заточили наш продукт в первую очередь под эту целевую аудиторию.