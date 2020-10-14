"Доктор Зло спешит на помощь"
Разработанная методика интенсивного английского Speed English основывается на использовании бинауральных бета ритмов при изучении новых слов и языковых конструкций .
40% Партнерам. Отчисления партнёрам второго уровня 10%.
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- банеры, образцы писем.
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На данным момент мы успешно протестировали продукт, собрали отзывы первых клиентов, сняли обучающие ролики и сделали сайт.
Исходя из роста интереса у населения к эмиграции, мы заточили наш продукт в первую очередь под эту целевую аудиторию.
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"Доктор Зло спешит на помощь"
Автор темы Cullinina, Вчера, 23:53
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