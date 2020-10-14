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"Доктор Зло спешит на помощь"

Автор темы Cullinina, Вчера, 23:53

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Вчера, 23:53

"Доктор Зло спешит на помощь"

Разработанная методика интенсивного английского Speed English основывается на использовании бинауральных бета ритмов при изучении новых слов и языковых конструкций .

40% Партнерам. Отчисления партнёрам второго уровня 10%.

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- всесторонняя оперативная поддержка партнеров.
- проведение семинаров для партнеров.
- дополнительные бонусы для активных партнеров.

На данным момент мы успешно протестировали продукт, собрали отзывы первых клиентов, сняли обучающие ролики и сделали сайт.

Исходя из роста интереса у населения к эмиграции, мы заточили наш продукт в первую очередь под эту целевую аудиторию.

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