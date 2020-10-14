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Урок "Дух Таро".

Автор темы Cullinina, Вчера, 23:51

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Вчера, 23:51

Урок "Дух Таро".

Видео урок, продолжающий урок "Магия Таро", посвященный работе с Духом вашей колоды Таро. Дух - это персонификация вашей колоды, покровительствующей именно вашей колоде духовный разум, имеющий имя, внешность и определенные символы. Использование методик работы с духом колоды Таро помогает поднять на новый качественный уровень прорицательную работу, а так же может с огромным успехом использоваться в магии Таро.

Вы узнаете, что такое дух Таро и обнаружите, что магическая концепция духовных сил идеально согласуется с воззрениями современной, сугубо научной, психологии; научитесь открывать имя персонального Духа вашей конкретной колоды; воссоздавать его внешность с помощью метода телесматических образов; научитесь обращаться к духу колоды с помощью определенных магических ритуалов.

Использование методики подразумевает хорошее владение картами Таро. Продолжительность урока - 1 час 45 минут. Стоимость - 1500 рублей.

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