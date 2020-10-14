Неизданное. Последняя из рода амазонок. Александра Гусарова

Отправлено Вчера, 23:51

Неизданные книги. Книжная новинкаПоследняя амазонкаОни просто мужчина и женщина, не смотря на титулы, звания и другие условности этого жестокого мира. Судьба совершенно случайно свела их в забытой богом таверне. Одного взгляда хватило для того, чтобы понять, что они предназначены друг для друга судьбой. Но она замужем. Ее святая обязанность родить мужу наследника, чтобы когда-то древний и могучий род вернул себе былую славу. Он едет домой, чтобы познакомится с невестой, которую выбрали для него родители. И что делать с этим влечением, которому невозможно сопротивляться....