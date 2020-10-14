ЗАКАЗ СЛУЖБЫ О УПОКОЕНИИ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ. ПАНИХИДА

Отправлено Вчера, 23:50

Панихида - это поминальное заупокойное частное богослужение, совершаемое преимущественно в день смерти православного верующего, затем на 9 день и на 40-й день. Никто не запрещает служить панихиду хоть ежедневно. Более того, такое внимание покойнику со стороны живых и просьба Бога о прощении его грехов с желанием ему Царствия Небесного, очень действенно. Заказать Панихиду в Свято-Никольском храме в Телуше можно (и нужно) здесь.