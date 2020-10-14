Активизация "Пожелания Божеству денег"
Пожелания Божествам Ци мень - очень простой и действенный способ получить энергию для исполнения ваших желаний!
Мы обращаемся к Божествам Ци Мень и просим их помочь в реализации нашей цели. Для этого нужно в благоприятное время сесть или встать спиной в направление, где находится Божество. Вы входите в медитативное состояние, иногда его называют альфа-состояние и про себя просите Божество выполнить ваше желание. Если Вы обращаетесь к Божеству Денег, то просить у него логично деньги или другие материальные блага.
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Активизация "Пожелания Божеству денег"
Автор темы Cullinina, Вчера, 23:49
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