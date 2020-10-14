Активизация "Генералов"
Активации Генералов – это высшие активации Ци Мень Дун Цзя, которые дают:
- Увеличение дохода;
- неожиданные подарки, премии;
- доход от недвижимости;
- увеличение числа заказов и прибыли от них;
- разрешение сложных финансовых вопросов;
- Получение хороших новостей.
Особенность этих активаций в том, что Вы, как генерал, начинаете быстро, четко принимать решения, у вас подключается интуиция, которой вы неосознанно начинаете доверять.
Для проведения активаций нужны свечи, фонтанчик и вентилятор.
Активации Генералов будут гораздо эффективней, если у вас есть какой-то проект, который вы запускаете и ожидаете от него прибыли. Вот тогда энергия будет более ясная и направленная, на то, что бы ваше дело стало по-настоящему доходным.
Подробнее »
Скачать »
Активизация "Генералов"
Автор темы Cullinina, Вчера, 23:49
В этой теме нет ответов
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей