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Активизация "Генералов"

Автор темы Cullinina, Вчера, 23:49

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Вчера, 23:49

Активизация "Генералов"

Активации Генералов – это высшие активации Ци Мень Дун Цзя, которые дают:
- Увеличение дохода;
- неожиданные подарки, премии;
- доход от недвижимости;
- увеличение числа заказов и прибыли от них;
- разрешение сложных финансовых вопросов;
- Получение хороших новостей.
Особенность этих активаций в том, что Вы, как генерал, начинаете быстро, четко принимать решения, у вас подключается интуиция, которой вы неосознанно начинаете доверять.
Для проведения активаций нужны свечи, фонтанчик и вентилятор.
Активации Генералов будут гораздо эффективней, если у вас есть какой-то проект, который вы запускаете и ожидаете от него прибыли. Вот тогда энергия будет более ясная и направленная, на то, что бы ваше дело стало по-настоящему доходным.

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