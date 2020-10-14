Активизация "Генералов"

Отправлено Вчера, 23:49

Активации Генералов – это высшие активации Ци Мень Дун Цзя, которые дают:- Увеличение дохода;- неожиданные подарки, премии;- доход от недвижимости;- увеличение числа заказов и прибыли от них;- разрешение сложных финансовых вопросов;- Получение хороших новостей.Особенность этих активаций в том, что Вы, как генерал, начинаете быстро, четко принимать решения, у вас подключается интуиция, которой вы неосознанно начинаете доверять.Для проведения активаций нужны свечи, фонтанчик и вентилятор.Активации Генералов будут гораздо эффективней, если у вас есть какой-то проект, который вы запускаете и ожидаете от него прибыли. Вот тогда энергия будет более ясная и направленная, на то, что бы ваше дело стало по-настоящему доходным.