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Оригинальный способ наклеивания потолочной плитки

Автор темы Cullinina, Сегодня, 22:21

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 22:21

Оригинальный способ наклеивания потолочной плитки

Книга «Оригинальный способ наклеивания потолочной плитки» – это руководство по наклеиванию ламинированной плитки на любой потолок. Причем подготовка его к ремонту сводится к минимуму. В большинстве случаев не требуется очистка потолочных перекрытий от известки, побелочной пасты и т.д. Подробности как делать ремонт потолка в комнатах своей квартиры Вы узнаете из книги «Оригинальный способ наклеивания потолочной плитки».

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