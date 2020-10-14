Отправлено Сегодня, 22:21

Книга «Оригинальный способ наклеивания потолочной плитки» – это руководство по наклеиванию ламинированной плитки на любой потолок. Причем подготовка его к ремонту сводится к минимуму. В большинстве случаев не требуется очистка потолочных перекрытий от известки, побелочной пасты и т.д. Подробности как делать ремонт потолка в комнатах своей квартиры Вы узнаете из книги «Оригинальный способ наклеивания потолочной плитки».