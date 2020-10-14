Перейти к содержимому

Фотография

Активизация "СОГРЕВАНИЕ ДЕНЕЖНОЙ ЗВЕЗДЫ"

Автор темы Cullinina, Сегодня, 22:20

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Cullinina

Cullinina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 3 817 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 22:20

Активизация "СОГРЕВАНИЕ ДЕНЕЖНОЙ ЗВЕЗДЫ"

«Согревание Денежной Звезды» - пожалуй, самая популярная и самая востребованная активизация для привлечения быстрых денег и материальных благ.

Под Денежной звездой подразумевается благоприятная энергия, прилетающая в определенное место вашего жилья в определенное время.

Выражаясь образно, в момент, когда Денежная звезда приходит, её следует ждать, чтобы поймать и согреть! А по-простому, в нужном месте зажечь свечу в определенное время.

Благодаря этому простому действию, приходят в движение очень мощные энергии, которые меняют пространство и вибрации вокруг нас. Благодаря этим энергиям, в нашу жизнь приходят счастливые возможности.

Перед началом ритуала нужно мысленно попросить Денежную звезду вам помочь, а после окончания обязательно поблагодарить. И тогда она сделает вам подарок!

Подробнее »
Скачать »
  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума