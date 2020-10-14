Отправлено Сегодня, 22:19

Время перемен, эпоха водолея, происходящие в мире события указывают на начало квантовых перехода материи в новую форму организации пространства. Будет изменено всё: наши тела, материальный и духовный миры. Человек обретёт новые возможности, знания, и способности к восприятию и воздействию на пространство и время.Уже сейчас у многих из нас открываются свойства ясновидения, телепатии, воспоминания прошлых воплощений, осознание жизни вне тела, материализации событий, управление погодой, общение с мирами Ангелов и душами предков… В недалёком будущем это будет норма для каждого!Но, не каждый человек пройдёт границу квантового перехода, а только тот, кто успеет очиститься от отрицательной кармы прошлых воплощений Души, сможет освободиться от негативных качеств личности.Существуют разные методики, формы и технологии освобождения Души от кармических излишеств, накопленных в прежних воплощенияхКурс «Освобождение духа» позволит вам не только освободиться от отрицательной кармы и негативных качеств личности, но и очистить от этой кармы своих родных, близких, родственников, предков, наших детей и внуков…Это возможно!Вы узнаете, как Христу удалось взять на себя и очистить карму всего человеческого рода... И как самим искупать грехи близких нам людей и при этом быть освобождёнными от наказания.