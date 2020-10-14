Портативное внешнее зарядное устройство

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В книге "«Как стать единственной. Любовная магия. Практическое руководство» собраны действенные работающие ритуалы и обряды по любовной магии, как мягкого, так и весьма жесткого воздействия. Написана для женщин, но так же подходит и мужчинам после небольшой корректировки (меняем слово "он" на "она"). Обряды, описанные в книге, помогут улучшить личную жизнь: избавиться от одиночества, снять венец безбрачия, найти свою любовь, улучшить отношения с любимым человеком, избавиться от соперницы, приворожить и т.п.