“Интеграция Мозга 2″. Повышение личной эффективности

Отправлено Сегодня, 22:18

Мы можем воспринимать мир с двух совершенно разных перспектив или точек зрения; либо как единое целое (через полушарие целостного образа), либо по одной части за один момент (через полушарие аналитики). Наше осознание того, что мы знаем, зависит от полушария мозга, которое обрабатывает информацию.Интеграция никогда не завершится, пока существуют новые области для познания и новые способы роста, поэтому знакомство с данной лекцией обязательно для каждого человека, занимающегося своим само-развитием или любым процессом обучения. Данная лекция интерактивная, готовьтесь выполнять вместе с нами упражнения, которые смогут повысить Вашу личную эффективность во всем, что Вы делаете.Продолжение серии "Интеграция Мозга"